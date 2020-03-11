11.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İstanbullu ‘Nemf’in plajları
Bilsart, 14 Mart’a kadar Ayça Ceylan’ın “Nemf” isimli ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
Nemf, Kilyos’tan Karaköy’e kadar uzanan sahil şeridinde beden-mekân yapılanması üzerine 30 ay süreyle devam eden bir performans. Performansta 20. yüzyılda İstanbul’da açılan plajlar ve 1970’lerde bu plajların çoğunun kapatılması, performans sanatçısının su perisi olarak bilinen nemf personası üzerinden inşa ediliyor. Ceylan plajların önemini, burada karşılaştığı kişilere aktarıyor. Bu aktarımlar fotoğraf, video, günlük ve çeşitli malzemeler aracılığıyla arşivleniyor.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.