İstanbullu ‘Nemf’in plajları

Nemf, Kilyos’tan Karaköy’e kadar uzanan sahil şeridinde beden-mekân yapılanması üzerine 30 ay süreyle devam eden bir performans. Performansta 20. yüzyılda İstanbul’da açılan plajlar ve 1970’lerde bu plajların çoğunun kapatılması, performans sanatçısının su perisi olarak bilinen nemf personası üzerinden inşa ediliyor. Ceylan plajların önemini, burada karşılaştığı kişilere aktarıyor. Bu aktarımlar fotoğraf, video, günlük ve çeşitli malzemeler aracılığıyla arşivleniyor.