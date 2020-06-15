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15.06.2020 - 12:09 |

İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni film oluyor

Sözleri şair Mehmet Âkif Ersoy’a ait olan ve 12 Mart 1921 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilen “İstiklâl Marşı”nın yazılış öyküsü, “Âkif” adıyla beyazperdeye uyarlanıyor. 12

İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni film oluyor

12 Mart 2021 tarihinde İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilecek olan film, aynı tarihte vizyona da girmiş olacak.

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Haksun’un kaleme aldığı “Âkif”, aynı zamanda Mehmet Âkif Ersoy’un yaşam öyküsüne de tanıklık etme olanağı sağlayacak.

Çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak olan filmin içerik danışmanlıklarını; Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Ersoy (Argon), Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova ve Prof. Dr. Yasin Aktay üstlenecek.

Filmin çekimleri Eylül ayında başlayacak.

Yola inen yılan telef olmasın diye böyle mücadele verdiKocaeli’nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.
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