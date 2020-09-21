İyem ve Domin’den ‘iki perdelik oyun’

Serginin ismi Domin ve İyem’in mekâna dağılan eserleriyle ortaya koydukları anlatıdaki bütüne işaret ediyor. Uzun bir dostluğa sahip iki sanatçı, böyle bir düet yaklaşımla izleyicinin eserler arasında analojiler kurmasına izin veriyorlar. İki Perdelik Oyun, tüm bireysel ve toplumsal veçheleriyle darbeler, halk ayaklanmaları ve pandemilerin yaşandığı çağımızın fragmanter yapısının dayandığı geçerlilik alanını, bunların tarihsel dayanaklarını ve bu yaklaşımların iç-dünyalarını analiz etmek ve görünür kılmak arzusunda bir sergi. Siyah-beyaz tonların kullanıldığı sergi, zıtların birliği yasasını kullanarak, tüm ele aldıkları konuların özdeşlikleri kadar farklı ve sınırsız biçimde karşıt olduklarını ortaya koyuyor. İki Perdelik Oyun 22 Ekim kadar Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilir.