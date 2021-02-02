02.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İyileşme sürecine dair bir sergi
Müzik ve görsel çalışmalarını bir arada yürüten Oğuz Büyükberber’in soyut dışavurumcu dijital resim ve görsel-işitsel video çalışmaları “Processing” isimli sergide bir araya geliyor.
BE Contemporary’de 2 Mart’a dek görülebilecek sergide, 2020 senesinde Büyükberber’in geçirdiği riskli bir göz ameliyatı sonrası ürettiği işler yer alıyor. Sergide resimlere eşlik eden video seçkisi ise Büyükberber’in ses ve video sanatını birleştirdiği, modüler sentezleyici ve video manipülasyonu ile bu iyileşme sürecini işitsel ve görsel olarak işlediği parçaları bir araya getiriyor.