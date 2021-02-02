İyileşme sürecine dair bir sergi

BE Contemporary’de 2 Mart’a dek görülebilecek sergide, 2020 senesinde Büyükberber’in geçirdiği riskli bir göz ameliyatı sonrası ürettiği işler yer alıyor. Sergide resimlere eşlik eden video seçkisi ise Büyükberber’in ses ve video sanatını birleştirdiği, modüler sentezleyici ve video manipülasyonu ile bu iyileşme sürecini işitsel ve görsel olarak işlediği parçaları bir araya getiriyor.