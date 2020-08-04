İzmir kısa film başvurusu bekliyor

Altın Kedi ödülleri için son başvuru tarihi 8 Ağustos 2020. Festivale şimdiye kadar 102 ülkeden 2980 film başvuruda bulundu. Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve üniversitelerde gerçekleştirilecek gösterimlerle, bu yıl da 400 kısa filmi İzmirli sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen festival ekibi; her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine dopdolu bir sinema haftası yaşatmayı planlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon film kategorilerinde yarışacak olan kısa filmler başvurularını filmfreeway.com ve izmirkisafilm.org adresleri üzerinden yapabilecekler.