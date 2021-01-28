James Bond bu kez ‘zamana’ yenildi!

Kaynak, “Bond’un kullandığı cihazlar ve eşyaların ayrıntıları gizli tutulur, ancak herkes bilir ki 007 her zaman son model ürünleri yanında taşır. Bu da bazı sahnelerin çok dikkatli bir şekilde düzenlenmesi ve güncellenmesi anlamına geliyor” dedi. Universal ve Eon Pictures, geçen hafta filmin vizyon tarihini 8 Ekim 2021’e ertelemişti.