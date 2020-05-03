Jan Van Eyck sergisine salgın etkisi

Ancak Artnet’te yer alan habere göre Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan Güzel Sanatlar Müzesi’nin “Van Eyck: An Optical Revolution” sergisinin kapanış tarihinin uzatılmaması, salgının sanat dünyasına verdiği ilk zarar olarak görülüyor. Karantina döneminden önce 1 Şubat ile 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan sergi, müzenin yeniden açılma tarihini dikkate alacak şekilde uzatılmayacak. Art Newspaper’ın araştırmasına göre sergiyi açık olduğu dönemde 129 bin kişi ziyaret etmişti. 144 bin sanat sever de daha önce bilet almıştı. Giriş ücretinin 27 dolar olduğunu belirlendiğinde ise müzenin yapacağı geri ödeme maliyetinin 3.9 milyon dolar olabileceği söyleniyor. Müze biletlerin ücretlerini geri ödemek için sigorta şirketleriyle çalışıyor ve kısa süre sonra bilet alan kişilerle temasa geçecek.