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13.03.2020 - 07:00 |

Japon kültüründen gelen sergi

Mert Ege Köse’nin ‘’İkigai’’ başlıklı 3. kişisel sergisi 19 Mart -13 Nisan tarihleri arasında Galeri Işık’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Japon kültüründen gelen sergi

Köse, sergisine verdiği ismi şöyle açıklıyor: ‘’Sergiye adını veren ‘ikigai’ Japon kültüründe varoluş nedeni, insanı yataktan kaldıran güç olarak tanımlanır. Bu felsefeden yola çıkarak yaptığım işlerde kendimi nerede konumlandırdığımı ve evrene bakış açımı yansıtmaya çalıştım.’’

Formun kökenini arayan Köse, formlarında belli nizam ve kanunlara tabi olduğu ilkesine bağlı kalarak iki farklı üslupta heykel üretiyor. Köse, kesin ve net formların bir araya gelmesiyle rijit heykeller üretirken, bazı heykelleri ise aynı birimlerin rastlantısal tekrarlarından oluşturuyor. Köse’nin rastlantısal formları, Platon’un dansı tariflemesi gibi ruhsal bir öğeye dayanıyor.

Japon kültüründen gelen sergi

 

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