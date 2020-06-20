Jeff Koons’un heykeline 8 milyon dolar

Artsy.net’te yer alan habere göre Koons’un “Celebration” serisinin bir parçası olan eser, sanatçının üretim sürecini vurgulayan “Studio: Jeff Koons” adlı online sergi kapsamında sanat severlere sunuldu.

Ayrıca heykel, galerinin online satışında en yüksek fiyata alıcı bulan eser oldu. İnternet sitesine göre Koons’un 8 milyon dolara satılan heykeli aynı zamanda bugüne kadar herhangi bir çevrimiçi görüntüleme satışı rekoru olabilir. Gagosian Galeri ise önceki ay 5.5 milyon dolarlık Cecily Brown tablosunu çevrimiçi olarak satmıştı.