Jeffrey A. Kottler, Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü psikoterapist, 100’ü aşkın kitabıyla liderlik, danışmanlık, psikoterapi ve eğitim alanlarının öncü yazarlarından Prof. Dr. Jeffrey A. Kottler, yoğun istek üzerine YENİ Psikoterapi işbirliğinde bir kez daha Türkiye’ye geliyor.



Prof. Dr. Jeffrey A. Kottler, 10 Mayıs Psikologlar Günü’nde İstanbul’da “Bundan Sonra Ben: Öz Bakım” ve “Sorularınızla Efsaneye Meydan Okuyun” başlıklarıyla bir günde 2 söyleşi gerçekleştirecek. Günün ilk etkinliğinde katılımcılar; stresten, tükenmişlikten, fazla önemsemenin yorgunluğundan, kendi kendini sabote etme döngülerinden yola çıkarak özbakım için gerçek ve etkin stratejilerle yavaşlamayı deneyimleyerek öğrenecekler. İkinci etkinlikte ise Prof. Dr. Jeffrey A. Kottler, katılımcılardan gelecek cesur, meydan okuyucu sorulara, yine onlarla birlikte yanıtlar arayacağı interaktif bir çalışma yürütecek. Aynı etkinlik, 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de de gerçekleştirilecek.

Sayısız coğrafyada öğretmeye devam eden Prof. Dr. Jeffrey A. Kottler, “Büyümek ve Dönüşüm Üzerine Bir Hafta Sonu” başlıklı etkinlik kapsamında 1 -3 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası’nda bulunan Başka Bi Yer’de okuyucuları, takipçileri ve tüm ilgilenenlerle bir araya gelecek. Etkinlik, mesleki ve kişisel yaşamlarını, zorlanmalarını, kutlamalarını, kendiyle uğraşlarını ceplerine doldurup“Başka Bir Yerde” kaybolup yenilenmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunacak.