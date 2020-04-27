MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Jo Nesbo’nun “Bıçak”ı En İyiler listesinde
ABONE OL
27.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Jo Nesbo’nun “Bıçak”ı En İyiler listesinde

Polisiye edebiyatın sevilen ismi Jo Nesbo’nun “Bıçak” romanı İngiltere’nin The Times dergisi tarafından son 10 yılın en iyi 10 polisiye romanından biri seçildi.

Jo Nesbo’nun “Bıçak”ı En İyiler listesinde

Dergi, “Bıçak” hakkında şu açıklamada bulundu: “Geçen yıla kadar Hayalet Jo Nesbo’nun en iyi romanıydı. Dedektif Harry Hole, ‘İnsan sapkın ve hasar görmüş bir türdür,’ der ve ‘bunun tedavisi yoktur, sadece rahatlama vardır.’ Hole’un okuru şok eden dönüşümü- içkiye geri dönmek- önünde bir seri tecavüzcü davası vardır, fakat kanıtlar gösterir ki bir bilinç kaybı anında, Hole cinayet işlemiş olabilir. Sizi gözyaşlarına götürebilecek çok az gerilim yazarı vardır, Hole da onlardan birisi. Ve ‘Aşk bir kayıp sürecidir.’” Efsanevi dedektif Harry Hole serisinin son kitabı olan Bıçak, 2019 senesinde Norveç’te yayımlandığında en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmişti, geçtiğimiz yılın kasım ayında da Doğan Kitap tarafından dilimizde yayımlanmıştı. 

Survivor 2020 yeni bölüm bomba tanıtım! Nisa, çekiliyor mu?Survivor 2020 hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme adayı belli oldu. Survivor'da ilk eleme adayı Gizem oldu. Fakat yeni bölüm tanıtımı bomba etkisi yarattı. Nisa'nı yeni bölümde ağladı ve Acun Ilıcalı'nın olay karşısında verdiği tepki bomba etkisi yarattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yeni vaka sayısını açıkladı! Son 20 gündeki en düşük rakam

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yeni vaka sayısını açıkladı! Son 20 gündeki en düşük rakam

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

‘Kontrollü bir hayat olur’

‘Kontrollü bir hayat olur’

Sıradaki Haber