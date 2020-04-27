Jo Nesbo’nun “Bıçak”ı En İyiler listesinde

Dergi, “Bıçak” hakkında şu açıklamada bulundu: “Geçen yıla kadar Hayalet Jo Nesbo’nun en iyi romanıydı. Dedektif Harry Hole, ‘İnsan sapkın ve hasar görmüş bir türdür,’ der ve ‘bunun tedavisi yoktur, sadece rahatlama vardır.’ Hole’un okuru şok eden dönüşümü- içkiye geri dönmek- önünde bir seri tecavüzcü davası vardır, fakat kanıtlar gösterir ki bir bilinç kaybı anında, Hole cinayet işlemiş olabilir. Sizi gözyaşlarına götürebilecek çok az gerilim yazarı vardır, Hole da onlardan birisi. Ve ‘Aşk bir kayıp sürecidir.’” Efsanevi dedektif Harry Hole serisinin son kitabı olan Bıçak, 2019 senesinde Norveç’te yayımlandığında en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmişti, geçtiğimiz yılın kasım ayında da Doğan Kitap tarafından dilimizde yayımlanmıştı.