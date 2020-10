Joaquin Phoenix Napolyon olacak

Phoenix, bu yıl “Joker” filmiyle Oscar kazanmıştı. Ridley Scott’ın yapım şirketi olan Scott Free’nin “Kitbag”in yapımcılığını üstlenecek. Filmin senaryosunu, Ridley Scott’ın “All the Money in the World”de de birlikte çalıştığı David Scarpa kaleme alıyor. Filmin, Napolyon’un imparatorluktaki hızlı yükselişine Josephine’le olan ilişkisine odaklanacak.