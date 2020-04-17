Joep Beving'den online performans

Joep Beving, Amsterdam'ın sevilen konser mekanı Paradiso'da en çok sevilen şarkılarını ve bugün yayınlanan 'Solitude' isimli yeni parçasını canlı yayında müzikseverlerin beğenisini sunacak. Konser aynı zamanda Zorlu PSM'nin Instagram profilinde de yayınlanacak. 17 Nisan saat 15.00'te gerçekleşecek bu özel performansı kaçırmayın!