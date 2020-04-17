17.04.2020 - 12:50 |
Joep Beving'den online performans
Ülkemizde de konserleri yoğun ilgi gören Hollandalı çağdaş piyanist Joep Beving corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu günlere müzikle dokunmak adına online bir konsere imza atacak.
Joep Beving, Amsterdam'ın sevilen konser mekanı Paradiso'da en çok sevilen şarkılarını ve bugün yayınlanan 'Solitude' isimli yeni parçasını canlı yayında müzikseverlerin beğenisini sunacak. Konser aynı zamanda Zorlu PSM'nin Instagram profilinde de yayınlanacak. 17 Nisan saat 15.00'te gerçekleşecek bu özel performansı kaçırmayın!
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