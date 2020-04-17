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17.04.2020 - 12:50 |

Joep Beving'den online performans

Ülkemizde de konserleri yoğun ilgi gören Hollandalı çağdaş piyanist Joep Beving corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu günlere müzikle dokunmak adına online bir konsere imza atacak.

Joep Beving'den online performans

Joep Beving, Amsterdam'ın sevilen konser mekanı Paradiso'da en çok sevilen şarkılarını ve bugün yayınlanan 'Solitude' isimli yeni parçasını canlı yayında müzikseverlerin beğenisini sunacak. Konser aynı zamanda Zorlu PSM'nin Instagram profilinde de yayınlanacak. 17 Nisan saat 15.00'te gerçekleşecek bu özel performansı kaçırmayın!

Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleriKoronavirüs salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.
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