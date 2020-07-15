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15.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

John Lennon heykel turu

Heykeltıraş Laura Lian, iki yıl önce yaptığı John Lennon heykelini müzisyenin 80’inci yaş günü anısına ve 21 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel halka açık bir sergide gösterilmesini önerdi.

John Lennon heykel turu

The Guardian’da yer alan habere göre Lian, bronz heykelin, önümüzdeki iki yıl boyunca müzisyenin doğduğu Liverpool’daki Merseyside çevresindeki tüm ilçelerde gezmesini istiyor. Heykel şu anda Castle Foundry’de izleyiciye sunuluyor. Lian, “Vietnam Savaşı ve nükleer savaş tehditine karşı protestolarla büyüyen neslim için Lennon, bize barış hayalleri konusunda büyük bir ilham verdi” dedi. Sanatçı, 2020 yılının Lennon’un 80’inci doğum yılının ve cinayetinin 40. yılı olması nedeniyle, heykelin Liverpool’da sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
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