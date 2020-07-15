John Lennon heykel turu

The Guardian’da yer alan habere göre Lian, bronz heykelin, önümüzdeki iki yıl boyunca müzisyenin doğduğu Liverpool’daki Merseyside çevresindeki tüm ilçelerde gezmesini istiyor. Heykel şu anda Castle Foundry’de izleyiciye sunuluyor. Lian, “Vietnam Savaşı ve nükleer savaş tehditine karşı protestolarla büyüyen neslim için Lennon, bize barış hayalleri konusunda büyük bir ilham verdi” dedi. Sanatçı, 2020 yılının Lennon’un 80’inci doğum yılının ve cinayetinin 40. yılı olması nedeniyle, heykelin Liverpool’da sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.