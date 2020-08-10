10.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
John Wick 5 için hazırlıklar başladı
Önemli aksiyon serilerinden birine dönüşen “John Wick”in planlanan dördüncü filminin yanı sıra Lionsgate, Keanu Reeves’in başrolünde olacağı “John Wick 5” için hazırlıklara başlandığı açıklandı.
Serinin dördüncü ve beşinci filmleri 2021’de arka arkaya çekilecek. “John Wick 4”ün, 27 Mayıs 2022’de vizyona girmesi planlanıyor. Keanu Reeves‘in başrolünde yer aldığı “John Wick” serisinin üçüncü filmi “John Wick: Chapter 3 Parabellum” ve önceki filmler gibi gişede ilgi görmüştü. Serinin devam filmlerinin hazırlıkları sürerken John Wick serisi, televizyon dünyasına da açılacak. John Wick’in yan serisi “The Continental”ın önümüzdeki yıllarda televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşacak.
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