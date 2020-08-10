John Wick 5 için hazırlıklar başladı

Serinin dördüncü ve beşinci filmleri 2021’de arka arkaya çekilecek. “John Wick 4”ün, 27 Mayıs 2022’de vizyona girmesi planlanıyor. Keanu Reeves‘in başrolünde yer aldığı “John Wick” serisinin üçüncü filmi “John Wick: Chapter 3 Parabellum” ve önceki filmler gibi gişede ilgi görmüştü. Serinin devam filmlerinin hazırlıkları sürerken John Wick serisi, televizyon dünyasına da açılacak. John Wick’in yan serisi “The Continental”ın önümüzdeki yıllarda televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşacak.