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15.07.2020 - 10:10 |

Kadın kısa film yönetmenleri İstanbul'da buluşuyor

Dünyada 6.’sı düzenlenen ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” /Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene ikinci kez seyirciyle buluşuyor.

Kadın kısa film yönetmenleri İstanbul'da buluşuyor

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini, filmlerini  İstanbul’da bir araya  getirecek olan festival, 10-11-12-13  Eylül 2020 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde pandemi koşullarına uygun gösterimlerle gerçekleşecek.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema  alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini  teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Bu sene ikincisi  gerçekleşecek olan festivalde;  Ulusal, Uluslararası , Animasyon ve Genç Bakış kategorilerinde yaklaşık 40 film gösterilecek. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek.

Her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluştuğu festivale son başvuru tarihi 1 Ağustos 2020. Başvurular FilmFreeway üzerinden kabul ediliyor.

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