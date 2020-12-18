Kadın mücadelesinde yine Kruger’ın eseri sahada

Artnet’te yer alan habere göre Polonya’da geçen ekim ayında anayasa mahkemesi tarafından kürtaj yasaklanmış ve ardından kadınlar bu kararı protesto etmek için yürüyüşler düzenlemeye başlamıştı. Kruger de kadınların mücadelesi için 30 yıllık metin temelli sanat eseri “Your Body Is a Battleground”ın yeni versiyonlarının Polonya’daki Szczecin sokaklarına yapıştırılmasına izin verdi. Posterde, yarısı negatif olarak basılmış siyah beyaz bir kadının yüzü ve üzerinde de kırmızı-beyaz puntolarla “Your Body Is A Battleground (Vücudunuz Bir Savaş Alanıdır)” yazıyor. Kruger, “On yıllar önce bu posteri üretmeme neden olan acımasız koşulların hâlâ kadın bedenlerini kontrol altında tutması hem trajik hem de tahmin edilebilir” dedi.



