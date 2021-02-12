Kadın öykücülerden ‘eşitlik’ çağrısı

“Biz yazmanın, yazar ve kadın olmanın tüm reçetelerine inat bir varoluşla, artık kendi hikayelerimizi, istediğimiz gibi anlatmak istiyoruz. Ayrımcılığın, yok sayılmanın, tüm baskı ve tacizlerin, yaşamımızın ve yazımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalkacağı bir dünyaya uyanmak için yazıyoruz. Artık öykü, yuvasını terk edip sokağa taşıyor. Tıpkı Charlotte Perkins Gilman’ın ‘Sarı Duvar Kâğıdı’ öyküsünde odaya hapsedilmiş kadın anlatıcının da dediği gibi... 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nü edebiyatın özgürleştiği, sınırların ortadan kalktığı, eşit bir dünyada üretebilmek ümidiyle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdiler.



