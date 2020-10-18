MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Kadınlar için dayanışma albümü
ABONE OL
18.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadınlar için dayanışma albümü

Primus Recordings, tüm geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak bir derleme albüm hazırladı.

Kadınlar için dayanışma albümü

14 Ekim’de yayınlanan “#challengeaccepted: Alive” isimli albümde kadın+’ların günlük yaşamlarında karşı karşıya geldikleri mizojoni biçimlerine, kadın cinayetlerinin mevcut sistem tarafından normalleştirilmesine ve şiddetin ‘normal bir durum’ haline gelmesine dair farkındalığı büyütmeyi amaçlıyor. Julian Mulle, Kerem Altaylar ve Lucinee gibi yerli ve yabancı 32 müzisyenin yer aldığı albüm, https://challengeaccepted.bandcamp.com/ adlı internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Primus Recording ekibi yaptığı açıklamada, “Herkesi kadınlarla dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Siz de sessizliğinizi bozun, kadın hakları derneklerine bağışta bulunun ve kadın mücadelesini destekleyin!” dedi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Troya Müzesi tarihe ışık tutuyor

Troya Müzesi tarihe ışık tutuyor

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Tarih içinde alışveriş keyfi

Tarih içinde alışveriş keyfi

Sıradaki Haber