Kadınlar için dayanışma albümü

14 Ekim’de yayınlanan “#challengeaccepted: Alive” isimli albümde kadın+’ların günlük yaşamlarında karşı karşıya geldikleri mizojoni biçimlerine, kadın cinayetlerinin mevcut sistem tarafından normalleştirilmesine ve şiddetin ‘normal bir durum’ haline gelmesine dair farkındalığı büyütmeyi amaçlıyor. Julian Mulle, Kerem Altaylar ve Lucinee gibi yerli ve yabancı 32 müzisyenin yer aldığı albüm, https://challengeaccepted.bandcamp.com/ adlı internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Primus Recording ekibi yaptığı açıklamada, “Herkesi kadınlarla dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Siz de sessizliğinizi bozun, kadın hakları derneklerine bağışta bulunun ve kadın mücadelesini destekleyin!” dedi.