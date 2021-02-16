Kâğıttan sanat

Ferda Art Platform, 19 Mart’a dek “Kâğıttan” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, malzeme olarak kâğıda farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. İnci Furni, Ferhat Özgür, Halit Demirel, Buğra Erol, Burçak Bingöl, Gizem Ünlü, Metin Çelik, Gizem Akkoyunoğlu, Kemal Özen, Hüseyin Aksoy, Fatoş İrwen ve Didem Erbaş’ın eserlerinin bir arada görüleceği serginin küratörlüğünü Selin Akın üstleniyor. Sergi, pratikleri çeşitli tekniklerle şekillenen 12 sanatçının kâğıdı amaç olarak eserlerine konu ettiği sergiye özel yeni üretimlerini bir arada gösteriyor. Kâğıdın sadeliği, zamana direniş biçimi, görselliği, malzemenin fiziksel yapısı gibi çok yönlü özelliklerinin katmanlı olarak ele alındığı bu sergide izleyicilere kâğıdın alışılmadık biçimleri de sunuluyor.

Sınırları esnetmek

Bu estetik ve yapısal etmenlerin yanı sıra kâğıdın daha samimi, öznel ve eşsiz karakterine göndermeler yapılarak sunulan işler aynı zamanda kâğıdın alışıldığın dışında birçok özelliğini de gösterme fırsatını buluyor. Farklı üretim biçimleriyle kendilerini ifade eden sanatçıların, ortak bir paydada bir araya gelebildiği sergide, kâğıt adeta bir terazileme görevi görerek herkese eşit mesafede duruyor. Kâğıdın yapısal özelliklerinin yeniden okunmasına, malzemeye dair var olan algıların bir kez daha gözden geçirilmesine sebep olacak işler bir bütünlük içinde sunuluyor. Güncel sanat ortamında çeşitli malzeme ve üretim tekniklerinin gölgesinde kalan, unutulmakla savaşan kâğıdın 12 farklı sanatçının elinden yeniden değerlendirildiği “Kâğıttan” sınırları esnetmeyi amaçlıyor.