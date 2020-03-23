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23.03.2020 - 17:08 |

Kalben şarkılarıyla evlere konuk oluyor

Red Bull Sunar: Evde Çal konserler serisinin 25 Mart Çarşamba akşamki konuğu Kalben olacak. Kalben'in canlı performansı saat 21.30’da Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Kalben şarkılarıyla evlere konuk oluyor

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin ilk konukları Nilipek. ve ardından Akın Sevgör oldu.

‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. Serinin 25 Mart tarihindeki konuğu ise Kalben olacak. Yeni albümü ‘Kalp Hanım’dan yeni şarkılarını da seslendirecek olan müzisyen, 25 Mart Çarşamba akşamı saat 21.30’da Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabından canlı yayın yapacak.

27 Mart Cuma akşamı saat 21.30’da hesabı teslim alacak isim Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30’da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kalben şarkılarıyla evlere konuk oluyor

    Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
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