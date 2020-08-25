Kalben'den Yenikapı'da arabalı konser

Kalben'in 26 Ağustos'ta Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek bu konserinde kamp sandalyeni arabanın dışına atıp, konserin tadını açık havada çıkarmak mümkün. Bu eşsiz konser deneyimine davet ediyor.



Diğer seyircilerin park alanına girmeyecek şekilde, alandan kullanmanız için temin edilen yada yanınızda getirdiğiniz sandalyenizi aracınızın yakınında (kendi park alanınız içersinde) konumlandırmanız gerekmektedir.



“Yenikapı'da Kalben rüzgarı esecek.”

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'da gerçekleşecek.

Kerki Solfej, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla "Arabalı Konser"'lerine başlıyor.



İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.