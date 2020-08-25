Kalben'den Yenikapı'da arabalı konser
Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 Ağustos'ta Kalben konseri ile devam ediyor Kalben, iki stüdyo albümü, bir EP ve birçok değerli sanatçıyla düetlerden; şehirlerden, ülkelerden, kıtalardan; ve binlerce kalpten süzülen üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım’ı Garaj Müzik etiketiyle tüm sevenler, bekleyenler, merak edenler ile pandemi döneminde yayımladı. 'Kalp Hanım'da yer alan 11 şarkının biri hariç 10 tanesinin söz ve müziği Kalben'e, 'Bende Kal'sa Mete Özgencil’e ait. Tüm düzenlemeler Genco Arı tarafından yapıldı. Albümün ilk video klibi 'Avrupa Var Amerika Var' şarkısına çekildi.
Kalben'in 26 Ağustos'ta Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek bu konserinde kamp sandalyeni arabanın dışına atıp, konserin tadını açık havada çıkarmak mümkün. Bu eşsiz konser deneyimine davet ediyor.
Diğer seyircilerin park alanına girmeyecek şekilde, alandan kullanmanız için temin edilen yada yanınızda getirdiğiniz sandalyenizi aracınızın yakınında (kendi park alanınız içersinde) konumlandırmanız gerekmektedir.
“Yenikapı'da Kalben rüzgarı esecek.”
Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'da gerçekleşecek.
Kerki Solfej, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla "Arabalı Konser"'lerine başlıyor.
İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.