Kara Murat da yetim kaldı

Abdullah Turhan, 1933’te Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Resim ve çizgi romana 1954’te Yeni Sabah gazetesinin açtığı ressam sınavını kazanarak başlayan Turhan, karikatürist ve çizer Ratip Tahir Burak’tan bu sanatın inceliklerini öğrendi. Turhan’ın çizdiği, hikâyesi Rahmi Turan’a ait unutulmaz “Kara Murat” karakteri, ilk kez 1971’de Günaydın gazetesinde yayımlandı.

Cüneyt Arkın’ın “Kara Murat” rolünü üstlendiği 1972 yapımı “Kara Murat Fatih’in Fedaisi” filmiyle beyaz perdeye de aktarılan karakterin çizgi roman serisi ise 3 Ocak 1974’ten itibaren her hafta yayımlanarak, 946 sayı boyunca okurla buluştu. Usta çizer, 1956’da Şen Çocuk dergisinde çizdi. Gazeteci, yazar Safa Kılıçlıoğlu’nun Pazar dergisinin çizer kadrosuna 1957’de katılan Turhan, polisiye türündeki “Cani Peşinde” eseriyle 1960’a kadar dergide yer aldı.

Turhan’ın unutulmaz bir diğer çizgi karakteri “Tolga”, ilk kez 1969’da 1001 Roman dergisinde yayımlandı.

İlgisizliğe sitem etmişti

“Kara Batur” ile “Alptekin” adlı kahramanlarını da çizgi roman dünyasına kazandıran Turhan, 1979’da “Deryalar Delisi” ve “Umur Bey” adlı Osmanlı dönemine ait bir kılıçlı kahramanın maceralarını çizdi. Turhan ayrıca 1971, 1973 ve 1983’te haftalık periyotta üç ayrı Tolga serisini okura sundu. Çizer, “Acemi Kaşifler Hattuşa’nın Güneşi” adlı çizgili çocuk romanını ise 2015’te resmetmişti. Turhan verdiği söyleşilerden birinde çizgi romanlara ilgisizlikten yakınmış şu serzenişte bulunmuştu: “Bugün gazetelerde, artık çizgi roman bulamazsınız; çünkü ilgi kalmadı. Oysa Avrupa ülkeleri ve ABD’de çizgi roman halen büyük bir sektör olarak dikkati çekiyor. Orada çizeri, yazarı ve hatta balon yazıları bile farklı ekipler tarafından hazırlanıyor.”

Datça’da sonsuzluğa uğurlandı

Usta çizer Abdullah Turhan uzun süredir yaşadığı Muğla’nın Datça ilçesinde dün toprağa verildi. Turan için dün öğlen Datça’nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turhan’ın çocukları Şenol Turhan (58) ve Turan Turhan’ın (55) yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı. Turan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Mesudiye Mahallesi Bahçearası Mezarlığı’nda toprağa verildi.