Karaca Sineması kapanabilir

Ancak mal sahibi Karaca Otel’in isim hakkı sebebiyle kampanyayı durdurması salonun kapanmasına yol açabilir.



Karaca Sineması, geçtiğimiz günlerde başlattığı bir kampanyayla kapalı kaldığı dönemdeki zararı karşılayabilmek ve teknik donanımları için izleyicilerinden destek çağrısında bulundu. Mal sahibi Karaca Otel, isim haklarını zedelediği gerekçesiyle bu kampanyayı durdurma yönünde kararı aldı. Bunun üzerine sinema yönetimi sosyal medyada kampanyaya destek verenlerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Sinema salonunun işletmecisi Serdar Arslan sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Salgın sürecinde sağlıklı hizmet veremeyeceği” için sinemanın işletmeciliğinden çekildiğini açıkladı ve İzmir halkına destekleri için teşekkür etti. Kampanyanın ardından salonun 1 Temmuz’da açılması bekleniyordu.



