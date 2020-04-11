11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Karantinada balkon sanatı
Madrid’deki Reina Sofia Museum ve Hollanda’daki Van Abbemuseum’un da aralarında olduğu yedi uluslararası kurumdan oluşan müzeler birliği L’Internationale, sanatçılarından balkonlarında koronavirüs salgınından dolayı evde kalan kişilerin yaşamlarını yansıtan çalışmalar yaratmasını istedi.
The Art News’ta yer alan habere göre Reina Sofia’nın direktörü Manuel Borha-Villel, projenin amacını “İtalya’da bu kadar popüler olan ve canlanan balkon şarkılarını görsele dökmek istedik” diyerek hedeflerini özetledi.
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.