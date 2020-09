Karantinadaki hapsi tiyatroya taşıdı

Geçe nisan ayı itibarıyla İngiltere, Yunanistan, İspanya, Rusya gibi ülkelerdeki kadın örgütleriyle temaslar kuran Barış Celiloğlu, muhtelif kadın örgütleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, dünyanın hemen her yerinde, kadın cinayetlerinin pandemi döneminde önemli artış gösterdiğini tesbit etti ve bu konudaki araştırmalarını derinleştirdi. Karantinanın devam ettiği üç hafta içinde sadece Londra’da kadın cinayetlerinin üç katına çıktığını ve 14 kadının öldürüldüğünü öğrenen Celiloğlu, bazı ülkelerde bu ölümlere çocukların da dahil olduğu gerçeğiyle yüzleşti.



Türkiye’de daha fazla



Türkiye’de bu sayının çok daha fazla olması nedeniyle, bir kadın yönetmen olarak bu konuyu ele alan bir dijital tiyatro projesi geliştirmenin bu dönemde daha da elzem olduğunu gören yönetmen Barış Celiloğlu, sekiz ülkeden yazarları bir araya getirdi ve onlarla Zoom toplantıları yaparak projesini olgunlaştırdı. Karantina döneminde artan kadın cinayetleri konusunda yaptığı araştırma sonuçlarını yazarlarla paylaşarak, monolog yazım sürecini başlattı. “Lockedown Locked In / Karantinada Hapis” adlı projeye İngiltere, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Rusya, İtalya, Polonya ve Avustralya’dan yazarlar ve oyuncuları da dahil eden yönetmen Celiloğlu, yaklaşık 25 oyuncu ile Zoom üzerinden provaları başlattı. “Lockedown Locked In / Karantinada Hapis” adlı dijital tiyatro projesine Türkiye’den katılan sanatçılar arasında Füsun Demirel, Halide Eşber, Ada Burke, İrem Sayılgan, Dilek Yorulmaz, Naz Yeni, Aslı Özgönül ve Ezgi Bakışkan gibi oyuncuların yanı sıra, Onsun Meryem, Yapıncak Gürerk, Betül Dünder gibi şair ve yazarlar da var. Projenin teknik ekibinde ise, Çiğdem Boru (video artist/editör), Şeref Özdemir (video artist/editör), Ceren Ayşe Özbudun (ses tasarımcısı), Berna Vardar (çevirmen) ve müzisyen olarak Ezgi Günüç bulunuyor. Sekiz bölümden oluşan oyun yakında dijital platformlarda yer alacak.