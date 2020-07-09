Kargo ve kurye çalışanlarına vefa: 10 bin kitap armağan

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının evlerine kapandığı koronavirüs sürecinde, kendilerini riske atarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden kargo ve kurye çalışanları ile büyük bir sabırla onların yollarını gözleyen çocuklarına teşekkür etmek ve yaz tatilinde birlikte kitap okumaları amacıyla 10 bin kitap armağan etti.



