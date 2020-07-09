09.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kargo ve kurye çalışanlarına vefa: 10 bin kitap armağan
Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri, SEV İlköğretim Kurumları ve Redhouse Kidz’in bağlı olduğu SEV, koronavirüs sürecinin kahramanlarından sağlık çalışanları ile çocuklarına 23 Nisan’da 10 bin kitap armağan etmesinin ardından bu kez de kargo ve kurye çalışanları için bir proje hayata geçirdi.
Dünya nüfusunun neredeyse yarısının evlerine kapandığı koronavirüs sürecinde, kendilerini riske atarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden kargo ve kurye çalışanları ile büyük bir sabırla onların yollarını gözleyen çocuklarına teşekkür etmek ve yaz tatilinde birlikte kitap okumaları amacıyla 10 bin kitap armağan etti.