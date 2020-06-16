Karikatüristler eylemde

Tüm profesyonel karikatürist ve grafik sanatçılarına yönelik olan çağrı ile ilgili olarak Cartoons for Change girişiminin kurucusu Guatemalalı aktivist Fernando Morales-de la Cruz şöyle diyor: “Emek istismarına uğrayan çocukların gerçek sayısı, ILO çocuk işçiliği verilerinin oldukça üstündedir. Asya’daki gerçek sayı, ILO verilerinden en az yüz milyon fazlayken; Afrika için bu rakam 30 milyondan fazladır.”

BM Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tahminine göre 152 milyondan fazla çocuk işçi var. ILO’nun verilerine göre, çocuk işçiliğinin yüzde 71’i balıkçılık, ormancılık, hayvancılık ve kültür balıkçılığı da dahil olmak üzere tarım alanında yoğunlaşıyor. Çocuk işçilerin yüzde 17’si hizmet sektöründe çalışırken yüzde 12’si madencilik başta olmak üzere sanayi sektöründe çalışıyor. Cartoons for Change girişimi, karikatüristlerin çocukların çalıştırılmasına yönelik yaptıkları işleri kabul etmeye devam ediyor.