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16.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Karikatüristler eylemde

Grafik sanatçıları, çocuk işçiliğine karşı mücadele için küresel bir eylem başlattı. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Cartoons for Change girişimi, dünyanın dört bir yanından karikatüristleri, illüstratörleri ve tüm yaratıcı meslek sahiplerini, çalıştırılan kız ve oğlan çocuğunu savunmak üzere yaratıcılıklarını kullanmaya davet ediyor.

Karikatüristler eylemde

Tüm profesyonel karikatürist ve grafik sanatçılarına yönelik olan çağrı ile ilgili olarak Cartoons for Change girişiminin kurucusu Guatemalalı aktivist Fernando Morales-de la Cruz şöyle diyor: “Emek istismarına uğrayan çocukların gerçek sayısı, ILO çocuk işçiliği verilerinin oldukça üstündedir. Asya’daki gerçek sayı, ILO verilerinden en az yüz milyon fazlayken; Afrika için bu rakam 30 milyondan fazladır.”

BM Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tahminine göre 152 milyondan fazla çocuk işçi var. ILO’nun verilerine göre, çocuk işçiliğinin yüzde 71’i balıkçılık, ormancılık, hayvancılık ve kültür balıkçılığı da dahil olmak üzere tarım alanında yoğunlaşıyor. Çocuk işçilerin yüzde 17’si hizmet sektöründe çalışırken yüzde 12’si madencilik başta olmak üzere sanayi sektöründe çalışıyor. Cartoons for Change girişimi, karikatüristlerin çocukların çalıştırılmasına yönelik yaptıkları işleri kabul etmeye devam ediyor.

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