‘Karnesini gösterene kitap’ kampanyası

Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde kitaplar, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl İş Bankası şubelerinden dağıtılmak yerine, www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden dijital olarak sunuluyor. Kitaplara, www.kumbaradergisi.com sitesinin yanı sıra Kumbara Dergisi uygulaması indirilerek tüm cihazlardan da ulaşılabilecek.

İş Bankası bu yılki kampanyada çocuklara; Jules Verne’in “Dünya’nın Merkezine Yolculuk” ve “Doktor Ox’un Deneyi” ile Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” adlı kitapları karne hediyesi olarak veriyor. Geçen yıl İş Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilen ilk Türk Bilimsel Arktik Seferi’ne dair kampanyaya özel olarak hazırlanan “ Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda” kitapçığı da hediye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek şekilde düşüncelerini de paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.