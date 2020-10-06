Kaybolmuş gelenek ve ‘western’li açılış

Pandemi önlemleri ve açık hava gösterimiyle başlayan 57. Antalya Film Festivali’nin ulusal uzun metraj yarışmasının ilk günü, tanınmış iki sinemacının filmlerinin Türkiye prömiyerlerinin sahnesi oldu. 2009 yılında “Mommo Kız Kardeşim”, 2013 yılında ise “Meryem”e imza atan Atalay Taşdiken, karlı bir coğrafyada geçen yeni filmi “Kar Kırmızı”da western yapısını takip eden bir intikam öyküsü sundu. Haksız yere hapis yatmış Yusuf’un kasabasına döndüğünde eşi ve kızını bulamamasıyla başlayan hikâye ana karakterin ona haksızlık edenlerin peşine düşmesiyle devam ediyor. Alışılmış yalnız kovboy adalet arayışında izleğini Kars’ta çekilmiş olsa da mekânın belirtilmediği karlı bir coğrafyaya taşıyan film, tür sinemasının bir örneği kabul edilebilir. Taşdiken hem yönetmen görüşü hem de filmin basın toplantısında filminde toplumun dayattığı erkek rollerinin eleştirisini yaptığının altını çiziyor. “Kar Kırmızı”, yeni dönem Türkiye sinemasının erkek karakterler ve onların dünyalarını anlatıldığı bir örneği.

Kaybolan bir gelenek

1996 yılında “Işıklar Sönmesin”le başladığı yönetmelik kariyerinde “Hoşçakal Yarın”, “İnat Hikâyeleri” ve 2012 yılındaki çocuk gelinleri konu alıp birçok ödül kazanan “Lal Gece”yi yöneten Reis Çelik, yeni filmi “Ölü Ekmeği”ni festivalde sundu. “Ölü Ekmeği”, Çelik’in filmden önceki sunumda da belirttiği gibi unutulmuş bir geleneğinin, sözlü ozanlığının peşine düşüyor. Tam zamanı anlaşılmasa da 1960’larda geçtiği belirtilen film, yoksul bir Anadolu köyünü mesken alıyor. Burada sözlü ozanlık geleneği yavaş yavaş sönerken yaşlı âşık Ziyettin ve bilgisini aktardığı çırağı Mustafa’ya odaklanıyor. Yoksulluğun, kenarda kalmışlığın ve kaybolmakta olan bir geleneğin merkezde yer aldığı film, dönemin Türkiye kırsalından bir kesit sunuyor. Çelik, filmin basın toplantısında filmin kişisel bir yerden geldiğini belirtip Ardahan’da aşıkların atışması ile büyüdüğünü vurguladı. 10 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreniyle sonlanacak festivalde, Ercan Kesal başkanlığındaki jüri, “Kar Kırmızı” ve “Ölü Ekmeği”nin de aralarında olduğu 12 filmi değerlendirecek.