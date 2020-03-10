Kazandan kurtulan kurbağa hikâyesi

Soyut figüratif resim sanatının usta isimlerinden Nevhiz Tanyeli, 12 Nisan’a kadar sürecek “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisiyle İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluştu. İnsani dünyevi sorulanlarla buluşturduğu kendine özgü resim yaklaşımıyla ön plana çıkan Tanyeli’nin sergisinde, sanatçının 1960’li yıllardan günümüze uzanan sanat yolculuğuna tanıklık etmek mümkün. Akademi yıllarında Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde eğitim alan, sonrasında Paris’te sanat yolculuğunu sürdüren Tanyeli’yle sergisini ve yarım asra yakın sanat serüvenini konuştuk.

Bu yarım asra yakın bir sanat yolculuğundan izler taşıyan bir sergi. Öncelikle nasıl hissediyorsunuz?

Sergide, ömür boyu yaptığım resimlerden oluşan bir seçkiyi paylaşacağım için öncelikle çok mutluyum. Büyük bir sergi ve hazırlık aşaması uzun sürdü, açık yüreklilikle söylersem serginin hazırlanışı için ayırdığım zamanı resim yaparak geçirmeyi yeğlerdim.

Bugünden geçmişe baktığınızda nasıl bir yolculuk sizinkisi?

Kenarları yüksek bir süt kazanına düşmüş iki kurbağadan birinin yolculuğu gibi benimkisi. Nasılsa çıkamam diye kendini bırakıp boğulan değil de, sabaha kadar çırpınıp sütten bir tereyağı adacığı oluşturup kurtulabilen kurbağanın hikâyesi gibi. Elinden geleni ardına koymayan, canlı kalmaya, kendini gerçekleştirmeye, hayatı olumlamaya çalışanın hikâyesi.

Sizin ağzınızdan dinleyecek olursak, nasıl bir sergi bekliyor seyirciyi?

Sanat yaşamım boyunca yaptığım ve bazı koleksiyonlardan ulaşabildiğimiz resimlerden seçilmiş bir sergileme düzeni ve kitap oluşturulabildi. Ancak, epey çalışmışım yıllar boyunca, bir ara acaba Kibele Sanat Galerisi’nin bahçesine gecekondular yapıp daha çok resim sergileyebilir miyim diye de düşünmeden edemedim.

‘Akademi sayesinde özgün bir dil oluştu’

Neşet Günal, Cemal Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi Türkiye resim sanatının usta isimleri ile çalışma imkânınız olmuş. Bu isimlerin sanatınıza ne türlü katkıları oldu?

Bu isimler ressam olmalarının yanı sıra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin o zamanlar “Galeri” denilen birinci sınıfında ve devamında hocalık yapan isimlerdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu burslu olarak Amerika’da iken Neşet Günal Atölyesi’nde eğitim aldım. Cemal Tollu Atölyesi’nde ise ikinci sınıftayken çalıştım. Bedri Rahmi Amerika’dan dönünce de mezun olana dek onun öğrencisi oldum. Bedri Rahmi’nin farklı bir eğitimciliği vardı. Şiir ve sanat üzerine yazılar da yazardı. Sözel dili başarıyla kullanabilmesinin resim alanındaki eğitimciliğine oldukça katkısı oluyordu. Akademi’de aldığım eğitim sayesinde, sanatımın gelişimini ilkelerini özümseyerek, özgün bir resim dili oluşturmaya adım atabildim sanırım.

* Söyleşinin tamamını Milliyet Sanat’ın mart sayısında.