Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hatları

Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile yeni iletişim araçlarını ve gösterim teknikleri kullanılan sergi vatandaşların erişimine ücretsiz olarak sunuyor. 15 Aralık’ta açılışı yapılan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” hat eserleri dijital sergisi 31 Aralık’a kadar Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde sanatseverlerle buluşacak