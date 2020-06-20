Kazılarda 2 bin yıllık oyuncak fare bulundu

Heritage Daily’de yer alan bir habere göre Britanya’da Roma döneminden kalma en büyük deri çizme ve ayakkabı koleksiyonunu içeren buluntulara rastlandı. Britanya’da keşfedilen birçok organik Roma eşyası ile ünlü olan Vindolanda kazılarında önemli çadır levhaları, dekoratif süslemeler ve hurdalar bulundu.

Arkeologlar kazı sonrası incelemesi yıllarca sürebilecek 7 binden fazla organik objeyi keşfetti. Karantina sırasında, Vindolanda’daki küratör kadrosu, büyük deri rezervi koleksiyonuna daha yakından bakma şansı yakaladı.

‘Gizli hazineler var’

Bazıları yüzlerce parça içeren kesik ve hurda torbalarını ayıklarken fareye benzeyen küçük bir hayvan olarak şekillendirilmiş bir deri parçası buldu. Bulunan farenin 12.2 cm uzunluğunda ve 2.6 cm genişliğinde olduğu açıklandı. Vücudunda kürk ve gözleri belirten işaretlemeler olan fare şeklindeki parçanın içinde saklandığı hurda deri çanta, bir komuta görevlisinin konutundaki bir odanın kazılması sırasında ortaya çıktı. Arkeologlar tarafından, fare derisindeki bu parçanın bir çocuk oyuncağu ya da bir şaka malzemesi olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Vindolanda koleksiyonu küratörü Barbara Birley, “Vindolanda koleksiyonuyla ilgili en güzel şeylerden biri, başka ne bulacağımızı asla bilmememiz. 2020 kazılarımızın başlangıç tarihini ertelemek zorunda kalsak da koleksiyonun hâlâ açıklanacak gizli hazineleri olduğunu görüyoruz. Vindolanda’da çocuklara dair kayda değer miktarda kanıtımızın olmasına rağmen çok az oyuncağımız var. Bu küçük farenin bir oyuncak ve Kuzey sınırındaki bir çocuk için bir eğlence kaynağı olması harika hissettiriyor” dedi.

Fare kalıcı sergide

Vindolanda’da gerçek farelerin her yerde olduğu biliniyor. Bu küçük hayvanlar, her kalede ve neredeyse tüm evlerde, mekanlarda yaşamını sürdürüyordu. Orada yaşayan insanlar için kalıcı bir haşere ve yoldaştı. Vindolanda tahıl ambarı 2008 yılında kazıldığında binlerce ölü farenin kemikleri binanın zemininin altında ortaya çıkarılmıştı.

Farelerin kaldırım taşları arasına düşen tahılın kenarlarında yaşadığı ve ziyafet yaptıkları anlaşılmıştı. 2 bin yıl önce yapılmış bu deriden fare, Britanya’daki Vindolanda Müzesi’nde Roma Britanyası’nın en iyi deri eserlerinin yanında kalıcı olarak halk tarafından görülmek için sergilenecek.