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03.07.2020 - 12:40 | | AA

Kemal Sunal mezarı başında anıldı!

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı. Kemal Sunal’ın Zincilikuyu’daki mezarını ailesi ve sevenleri ziyaret etti.

Kemal Sunal mezarı başında anıldı!

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma  töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Sanatçının eşi Gül Sunal, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, Kemal Sunal'sız yaşamının çok zor olduğunu söyledi.

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını  belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.

Kemal Sunal mezarı başında anıldı

"Hakettiği bir sevgiyi görüyor"

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının vefatı üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." Diye konuştu.

Kemal Sunal'ı çok özlediğini dile getiren Ali Sunal, "Bizim yeni bir heyecanımız var, torunu oldu. Narin var, 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum ve o günü bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da "Yirmi yıl oldu daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Güzel Türk halkının hem kalbinde hem de gülücüklerinde yaşayacak. Bu da en güzel miras bize aslında." Değerlendirmesini yaptı.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

 

 

Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.
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