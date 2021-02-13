"Kendimizi tam anlamıyla yansıtmaya çalıştığımız bir hikâyeleştirmenin içindeyiz"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Boşlukta Sallantı'da adını taşıyan akustik bir albüm yayımladınız. Akustik bir albüm kaydı yapma tercihinizin nedenini sorarak başlamak istiyorum.



Aslında pandemi sürecinin bunda büyük bir etkisi var, ev hayatlarına geçişimizden belli bir süre sonra canlı kanlı bir şeyler yapma özlemi, isteği bizi bu projeye teşvik etti. Ayrıca akustik soundlardan ve müziğin canlı halinden hoşlanan bir grubuz. Projeyi bu yüzden tercih ettik diyebiliriz.



Albümde Canozan ve Gülce Duru ile de iki düet kaydı bulunuyor. Bu iki şarkının yanı sıra albüme dair neler söylemek istersiniz?



Düetler albüme renk kattı, sevdiğimiz müzisyen arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek olarak görüyoruz bunları keyifli bir süreçti her haliyle. Düetlerin yanı sıra albüm hakkında konuşmak gerekirse; albümde, çoğunluğu ‘’Kıyılara’’ albümündeki parçalardan oluşan düzenlemeler yer aldı, çok güzel bir duygu kendi şarkınızı baştan düzenlemek çünkü onu üretirken olduğunuz kişiyle karşılaşıyorsunuz. Hatta kendinizle tartışıyorsunuz. Dinleyici hangi halini daha çok beğenirse onu dinleyebiliyor bu da ayrı bir güzelliği tabi…





Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç müzik dinleme alışkanlıklarına da etki etmiş durumda. Yapılan araştırmalara göre son aylarda insanlar daha sakin, daha enstrüman ağırlıklı şarkılar dinlemekte. Pandemi koşullarının doğurduğu bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?



Gelip geçici olduğunu düşünüyoruz bu süreçteki değişen alışkanlıklarımız başka bir süreç gelince ona göre evrilecektir. Şu an ki değişimden bahsedecek olursak, bilimsel açıklamaları vardır muhakkak sosyolojik, psikolojik bir konu bu. İnsanlar artık çok yoruldu, ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz tüm dünya olarak. Bunun manevi boyutu da sıkıntılı tabi… Müzik, insan ruhunun en derinlerine işleyen sanat dallarından biri. Maddi manevi yorgunluğunu sakin şarkılar dinleyerek atmak bizce çok güzel bir terapi.





Söz pandemiden açılmışken oradan devam edeyim. Bu süreçte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu süreç müzikal üretiminize etki etti mi?



Biz bu felaketlerin insanın bizzat kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz, bu süreçte isyan etmek, umutsuz davranmak, acıta etmek sadece sürecin benliğini güçlendiriyor. İnsan beyninin her şeyin ötesinde olduğunu var olan koşulları değiştirmenin tamamen elimizde olduğunu unutmamalıyız, bunu sadece pandemi için düşünmeyelim… Diğer taraftan müzikal üretimimize tabii ki etki etti, günlük yaşantı sanatsal olarak bizim aynamız diyebiliriz. Bu sağlıksız alışkanlıklar herkesi olduğu gibi bizi de daha bir depresif yaptı, umudumuz çok yüksek ama, yeni şarkılarımızda umut ve acıyı birlikte görebileceksiniz.



Son yıllarda Türkçe müzikte farklı alternatif seslerin popülerlik kazandığını görüyoruz. Klasik manada pop müzik büyük bir kan kaybı yaşarken rap ve alternatif müzik yükselişte. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda da bu durum devam eder mi?

Dünyadaki değişimlerin yansımaları bunlar, farklılık iyidir dönem dönem revaçtaki müzik türü değişir. Böyle devam etmesi konusuna gelecek olursak, duygu yüklü, kalıcı, samimi eserlerin tarzı ne olursa olsun sonsuza kadar ilgi göreceğini düşünüyoruz, dönemsel parlamalar tarzın popülerliğinden dolayı seri üretilmiş parçalar ise popüler olan müzik tarzı değiştiğinde değişecektir. Ancak zamansız müzikler tarzın popülarite kaybetmesiyle bitmez örneğin hala Queen dinliyoruz o müzik tarzı revaçta olmasa da. Bizce burada önemli olan içinden gelen müziği yapmak, tarzları bir kenara bırakıp.



Konserlerin yapılamadığı uzun bir dönemin içindeyiz. Belli ki bir süre daha konser yapmak pek de mümkün olmayacak. Dinleyiciyle doğrudan etkileşim kuramamanın yanı sıra sanat camiası açısından maddi anlamda da bu oldukça zorlu bir süreç. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Umarız bu zor günler bir an önce geçer ve biz de sahnelere, dinleyicilerimize kavuşuruz, her sektör çok büyük yıprandı ancak müzik en büyük yaralardan birini aldı sanırım. Maddi olarak destekler var görüyoruz ancak asla yeterli değil. Bu süreç böyle ne kadar gidecek bilmiyoruz ama en azından sahne emekçilerine müzisyenlere ayrı bir parantezin açılması gerektiğini düşünüyoruz.



Zor bir yılı geride bıraktık. 2021 için kafanızda oluşturduğunuz proje ve hedefler var mı?

Dünya için zor bir yıl oldu gerçekten, dünyanın batışını izledik hep birlikte, ama bu zor günler güzel günlerin habercisi olacaktır, umuyoruz. Öte yandan Eskitilmiş Yaz için çok verimli bir yıl oldu aslında, çok fazla insanla tanıştık müziğimiz vasıtasıyla bu kadar ilgi için öncelikle dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. 2021 bizim için çok önemli, kendimizi tam anlamıyla yansıtmaya çalıştığımız bir hikâyeleştirmenin içindeyiz, çok da heyecanlıyız. Eski bizden çok farklı, çok da aynı bir EP ile karşınıza çıkacağız Mart ayının başında bu hikaye başlıyor.



