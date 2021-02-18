Kenter Tiyatrosu’nda pandemi sonrasına hazırlık

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Kenter Tiyatrosu’nda incelemelerde bulundu. Tiyatronun İstanbul’un kültür-sanat yaşamında çok özel bir yeri olduğunu söyleyen İmamoğlu’na 2019’da hayatını kaybeden Yıldız Kenter’in yeğeni Elvan Kenter eşlik etti. İmamoğlu, şunları söyledi:



“Artık Kenter Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin. Onların isminin ve onların kimliğinin yaşatılmasıyla bir sürece geçiş yapacak. Bu İstanbul’un zenginliği. İşimiz yeni başlıyor. Hep beraber düşünerek, ailesini, geçmişte bu tiyatroya hizmet etmiş bütün sanatçıları, onların düşüncelerini, anılarını katarak bir ortak akılla burayı tasarlayıp, hızlıca bir tadilatı ve bir imalat sürecini oluşturacağız. Çok hızlı hareket edeceğiz ve bu sahneyi İstanbul halkına hediye edeceğiz.”



