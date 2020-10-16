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16.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Kenter Tiyatrosu’nu İBB satın alıyor

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Yıldız Kenter Tiyatrosu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın alıyor. Karar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.

Kenter Tiyatrosu’nu İBB satın alıyor

Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesine alınmasına ilişkin talep, ilk olarak İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarında gündeme gelmişti. Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk AŞ’ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınması, ilgili komisyonların ortak raporunda uygun bulunmuş ancak AK Parti-MHP grubu, raporu “teknik sorunlar” bulunduğu gerekçesi ile son anda geri çekmişti. Aynı rapor, dünkü İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Teklif, bu kez oy birliği ile kabul edildi. Yıldız Kenter Tiyatrosu artık Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

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