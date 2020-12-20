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20.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kilisede film gösterimi

Fransa’da Caen’de bir sinema salonu yöneticisi; ibadet yerlerinin açık, sinemaların kapalı oluşunu protesto etmek için kilisede bir sinema gösterimi düzenledi.

Kilisede film gösterimi

Télérama’da yer alan habere göre, 7 Ocak 2021’e kadar Fransa’daki sinema salonlarının kapalı olmasından şikâyetçi olan bir grup sinemasever ve yönetici Vieux-Saint-Sauveur Kilisesi’nde Andrei Konchalovsky’nin “Michel Ange” filmini izledi. Ekip, “İbadet yerleri halka açık mekânlardır. Biz de burada böyle şeyler yapmayı istemezdik fakat sinema salonlarının kapalı olması bizi bunu yapmaya sevketti” diye açıklama yaptı.

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