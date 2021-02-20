King ilk siyah kongre üyesine hayat verecek

Chisholm’u canlandırmak konusunda isteğini dile getiren oyuncu, filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. “Shirley”, 1972 yılında Shirley Chisholm tarafından başlatılan başkanlık seçim kampanyasını ve Chisholm’un yaşamını konu alacak. King, “Watchmen” dizisiyle mini dizi alanında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Emmy Ödülü kazanmıştı. King, “One Night in Miami”nin de yönetmen koltuğunda oturuyordu. “Shirley”nin çekim takvimi henüz belli değil.



