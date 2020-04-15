King’in Korku Ağı’nı Dauberman yönetecek

Deadline’a göre kitabın ilk sinema uyarlamasını “O” ve “Annabelle” serileriyle tanınan Gary Dauberman’ın yönetecek. Dauberman, aynı zamanda filmin senaryo yazımını da üstleniyor. İlk defa beyazperdeye uyarlanacak “Korku Ağı”, 1979 yılında Tobe Hooper’ın yönettiği bir mini diziye ve 2004’te Rob Lowe’un rol aldığı bir TV filmine dönüşmüştü. Kitap, Jerusalem’s Lot adlı kasabadaki terk edilmiş bir malikane üzerine yazmayı planlayan Bean Mears’in kasabadaki insanların vampire dönüşmesini fark edip bununla mücadele etmesini anlatıyor.