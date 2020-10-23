Kıraç'tan Maraş'a özel klip

“Varoşlarda Maraş”ın İsmet Esenyel yönetmenliğinde ve Girne Amerikan Üniversitesi katkılarıyla Maraş Bölgesi’nde çekilen klibi yayında, şarkı tüm dijital platformlarda!

Doç. Dr. İsmet Esenyel, bir davet nedeniyle gittiği Maraş’ta, bölgenin kendisini tarifsiz duygular içerisinde bıraktığını söylüyor. Esenyel, “Varoşlarda Maraş” şarkısının doğuşunu, “Dalgaların sessizliği ile kalabalıklar içerisinde kendi yalnızlığımı düşündüm, uçsuz bucaksız sahillerde ayak izleri vardı ama yürüyen kimsecikler yoktu. Yanıma Serhat Akpınar gelmişti ve bu çaresiz, hüzünlü, adeta ağlayan yalnızlığa ortak olmuştu. Şarkının ilk dörtlüğü o an, bir dakikada onunla birlikte tamamlanmıştı. Daha sonrasını ise, bir saat içerisinde oradaki davet bitmeden ben bitirmiştim.” diyerek anlatıyor. Sözleri İsmet Esenyel ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a, müziği İsmet Esenyel’e, düzenlemesi, mix ve mastering’i Kıraç’a ait “Varoşlarda Maraş”ta, klavye İsmet Esenyel, diğer tüm enstrümanlar ise Kıraç tarafından çalındı. Albüm kapak fotoğrafı Zeynel Abidin Ağgül’e, tasarımı Ergül Çelik’e ait.