Kısa hikâyelerle salgın öncesi günler

Haddon, “Social Distance” ismini koyduğu bu öyküsünde salgın yaşanmadan önceki hayatında da insanlarla arasında sosyal mesafe koyan yalnız bir adamı tasvir ediyor. Çizimlerde baş karakter, “Son 20 yıldır sosyal olarak mesafeliyim” diyerek yalnız olduğunun altını çiziyor ve bu durumun kendi seçimi olmadığını insanların ondan uzaklaştığını belirtiyor. Son olarak da baş karakter, karantina sürecinin ona normal hayatındaki gibi hissettirdiğini anlatıyor. Yazar, “20’li yaşlarda yazdığım ve çizdiğim resimli çocuk kitaplarından bu yana uzun zamandır çocuklar için hikayelerimi ve resimlerimi bir araya getiriyorum. Ancak ilk kez yetişkinler için bir öykü yazdım” diyor.



