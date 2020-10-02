Kitap Cumhuriyeti kuruldu

Kitap Cumhuriyeti’nin yayın kurulunda Müge İplikçi, Ömer Turan, Tuğba Dedeoğlu Demir, Emrah Polat ve Feridun Andaç bulunuyor. Edebiyathaber.net üzerinden tüm türlerde kitap yayımlayacak olan Kitap Cumhuriyeti yakında bir öykü kitabıyla yayın hayatına başlayacak. Kitap Cumhuriyeti’nin kuruluş nedeni yayın kurulu şu cümlelerle anlatıyor:



“Kitap Cumhuriyeti okurlarına, web’ten, tabletten, mobilden ve bir süre sonra e-kitap okuyucudan erişilebilir nitelikli ve ücretsiz kitap sunma deneyimini yaşatmak için yola çıktı. Yani Kitap Cumhuriyeti yayınevi değil, dijital bir platform. Kitap Cumhuriyeti’nde sadece uzman ekibimiz ve yayın kurulumuzca değerlendirilip seçilen kitaplar yayımlanacak. Ancak gönderilen her dosyanın titizlikle inceleneceğini belirtmeliyiz.”