Kitaplar için dönme dolap

Open Culture’da yer alan habere göre 2018 yılında The Rochester Institute of Technology’deki br grup mühendislik öğrencisi Ramelli’nin bu tasarımından ilham alarak önceki aylarda bu döner kitaplıktan iki adet yaptı. Öğrenciler, İtalyan mühendisin çizimlerini inceleyerek onun kullandığı kayın ve beyaz meşe ağacından yapılan malzemeleri tedarik etti. Sonrasında ise bilgisayar modelleme ve CNC yönlendirmeden de yararlanarak iki adet döner kitaplığı hayata geçirdiler. Öğencilerden Joshua Foer, “Bu kitaplar için bir dönme dolap. Okurun önünde sekiz kitap olabiliyor ve internetteki sekmelere göz atar gibi bunları inceleyebiliyor” dedi.



