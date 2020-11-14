Kitapların özgür kaldığı platform

Türkiye’nin ilk dijital kitap platformu Kitap Cumhuriyeti, yazar Emrah Polat’ın “Terra Rossa” adlı öykü kitabıyla yayın hayatına başladı. Platform, “Kitaplar özgürlük ister” sloganıyla yazar ve okuru dijital ortamda buluşturmayı amaçlıyor. Yazar ve yazar adayları, yazdıkları farklı türlerdeki kitapları bu platforma göndererek kitaplarını tüm okurlarla buluşturma imkanı buluyorlar. Müge İplikçi, Ömer Turan, Tuğba Dedeoğlu Demir, Feridun Andaç ve Emrah Polat’ın yayın kurulunda olduğu platformda, gönderilen kitaplar belirli şartlara göre inceleniyor. Kurulun nitelikli olarak değerlendirdiği kitaplar; düzelti, son okuma, kapak tasarımı, tanıtım metni, iç tasarım gibi aşamaların ardından edebiyathaber.net üzerinden ücretsiz ve sınırsız bir şekilde okurla paylaşılıyor. Kitapseverler için yeni bir mecra olan Kitap Cumhuriyeti’ni ve hikâyesini Emrah Polat, Feridun Andaç, Müge İplikçi, Ömer Turan ve Tuğba Dedeoğlu Demir’e sorduk.



Tuğba Dedeoğlu Demir: Kitapları tüm okuyuculara ulaştırabilmeyi amaçlıyor



Kitap Cumhuriyeti online mecralardan yani web’den, tabletten, mobilden, e-kitap okuyucudan nitelikli ve ücretsiz kitap sunmayı hedefliyor. Bir anlamda basılı kitaba erişim güçlüğü çeken herkese kitap ulaştırabilmek için yola çıktı. Platformda yayımlanacak kitapları seçim aşamamızda öncelikle başvuru yapan yazar ve kitaplar ön elemeden geçiyor. Editörümüz tarafınca inceleniyor. Sonrasında uygun bulunan eserler yayın kuruluna iletiliyor, yayın kurulumuz gelen kitabı inceleyerek yayınlanmaya uygun olup olmadığını yazılı olarak belirtiyor ve süreç böylelikle tamamlanıyor.



Müge İplikçi: Ayrımcılığı dışlayan bir yelpazenin içinde



Bu proje Türkiye’deki ilklerden biri sayılabilir. E-kitap, 20 yıl kadar önce bizzat dahil olduğum heyecanlı bir mecra. Altkitap’ta “Cımbızın Çektikleri”ni (Ümran Kartal ile birlikte hazırlamıştık o kitabı) yayınlatma şansımız olmuştu. Murat Gülsoy, Yekta Kopan ve ekibini burada anmak önemli. Öte yandan Kitap Cumhuriyeti için bir akşam beni Emrah Polat aradı ve yayın kurulunda olmamı istediklerini belirtti. Başta biraz oyalandım; sonrasında ‘bu maceraya değer’ diye düşündüm ve tekliflerini kabul ettim. Ekibe dahil oluşum böyle gelişti. Edebiyat yönü kuvvetli olan eserler diyebileceğim bir payda söz konusu burada. Ayrıca politik doğruluk diyebileceğimiz ve ayrımcılığı dışlayan bir yelpazenin içerisinde seyredeceğimizi de düşünüyorum. Şimdilik sadece yayın kurulunda yer almayı istiyorum. Ancak pandemi şartları, hemen sonrasında yayınevlerinin girdiği-gireceği ekonomik darboğaz vb. durumlar hemen hepimiz için başka arayışları da doğurabilir.



Ömer Turan: Yazar değil, nitelik seçimi yapıyoruz



Biz daha uygun ücret karşılığında fakat nitelikli eserler basmak için bir araya geldik. Güzel talepler geliyor. Tabii bunları yayın kurulu değerlendirdikten sonra yayımlamaya başlayacağız. Bu platformda tanınan yazarlar olacak ama onların yanı sıra şiire, öyküye, romana yeni başlamış herkes kitabını buraya gönderebilir. Buna kişisel gelişim ve hobi kitabı yazanlar da dahil. Çok geniş bir alana yayılmak istiyoruz. Yazar seçimi yapmıyoruz, nitelik seçimi yapıyoruz. Bu yayın kurulunu özellikle bunun için oluşturduk. Ayrıca gençleri edebiyatımıza kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız.



Feridun Andaç: Zamanın ruhunun var ettiği bir yayın mecrası



Günümüzde iletişim teknolojisinin yazınsal/görsel alanda da bunca yaygın ve etkin olması, yığınların bilgi ötesi yeteneklerini öne çıkaracak bir alana gereksindiğini gösterdi bize. Özellikle yaşadığımız bu süreçte her türlü iletişimin belirginlik kazanması ise bu alanın ne anlama geldiğini gösterdi sanki. İşte Kitap Cumhuriyeti bu özgürlük alanını gerekli kıldı demeliyiz. Yazan/düşünen/yaratıp üretenin sesini taşıyıcı kılan bir mecra… Alan genişlemesini yaratmak fikri... Zihniyet daralmasını aşmak için böylesi adımların kaçınılmazlığı düşüncesi bizi böylesi bir adım atmaya yöneltti. Şunun altını çizmek isterim ilkten: Kitap Cumhuriyeti yayımlanamayan, yayınevlerinden geri çevrilen dosyaların/kitapların yayınlanabileceği bir mecra değildir. Alternatif yayıncılık olarak da görmemeli! Zamanın ruhunun var ettiği bir yayın mecrası. Bugünün dünyasındaki yazar/okur buna dönük bir bakış içinde. Beklentiyi de ancak siz yaratarak o kanalı açabilirsiniz. İşte sizin imlediğiniz bu platformda kendi kitaplarımı da görmek isteğindeyim elbette. Hatta birçok yayınevinin yanaşamadığı kitapları da burada göreceksiniz.



Emrah Polat: Arada sadece biçim farkı var



Kitap Cumhuriyeti, okurlarla yazarları dijital ortamda buluşturan bir platform. edebiyathaber.net üzerinden ücretsiz ve süresiz olarak yayımlanan kitaplara dünyanın her yerinden erişmek mümkün. Projenin içinde bulunan herkesin önemi çok büyük. Geçtiğimiz günlerde Kitap Cumhuriyeti’nde ilk öykü kitabım yayımlandı. İlk öykü kitabım bu ve dijital! Basılı kitap ile dijital kitap arasında yalnızca biçim farkı var; esas olan içerik, ama içeriği de çok iyi bir biçimde sunmak gerekiyor. Bu da Kitap Cumhuriyeti’nin görevi zaten…