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10.08.2020 - 13:07 |

Kocaeli'de mesafeli kabare

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyunuyla corona virüs (Covid-19) sürecinin toplumsal yansımaları mizahi bir dille anlatılıyor.

Kocaeli'de mesafeli kabare

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, dünyanın alışık olmadığı küresel boyuttaki bu süreci şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önderliğinde, "marka kent" ve "mutlu şehir" olma misyonlarını benimseyen bir tiyatro olarak hemen durumu tahlil ettiklerini aktaran Sigali, salgın sürecinde kentin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla proje üretmeye başladıklarını kaydetti.

Sigalı, bu dönemde vatandaşların, kültür ve sanata her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna işaret ederek, belediyenin diğer birimleri gibi "Mutlu Şehir Kocaeli" ülküsünü, pandemi döneminde de devam ettirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'yle oyunlarını dijital ortamda canlı sergilemeye başladıklarını dile getiren Sigalı, projenin büyük ilgi gördüğünü ve ilk oyundan itibaren yüksek izlenme oranlarına ulaştıklarını aktardı.

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