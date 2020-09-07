Koleksiyonunu geliştirmek için Pollock’u satıyor

Artnet’te yer alan habere göre müzenin koleksiyonundaki tek Pollock tablosu olan eserin, Christie’s Müzayede Evi’nin 6 Ekim’de düzenleyeceği açık artırmada 12 milyon dolar ile 18 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Tablonun satışından elde edilecek gelir ise kadın sanatçıların, siyah sanatçıların ve yeterince temsil edilmeyen sanatçıların eserlerinin alınmasını finanse etmek için kullanılacak. 1946 yılına ait “Red Composition”, Pollock’un “Sounds in Grass” serisinin hemen ardından yaptığı son eseriydi. Amerikan sanatına odaklanan müze, koleksiyonunu çeşitlendirmek için eserlerini elden çıkarmaya başvuran en son kurum. Baltimore Sanat Müzesi de koleksiyonuna kadın ve siyah sanatçıları eklemek için yedi beyaz erkek sanatçının eserlerini satmıştı.