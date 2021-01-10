Kongre binasındaki eserler zarar gördü mü?

Binanın sanatını ve mimarisini koruyan Capitol Mimari’nin eski küratörü Wolanin, izlediği görüntülerde bir göstericinin Dalai Lama’nın çerçeveli bir fotoğrafını sırt çantasına koyduğunu, bir başka göstericinin de Çince kaligrafiler içeren bir parşömeni yırttığını belirtti. Polis hasar konusunda ayrıntılı açıklama yapmasa da aralarında John Trumbull’un “Bağımsızlık Bildirgesi”nin ve Martin Luther King Jr.’ın bronz büstünün de olduğu eserlerin büyük zarar görmediği bildirildi.



Hasarlar korunmalı mı?



Bazı tarihi eser uzmanları, hasar gören eserlerin bir kısmının restore edilip edilmemesi konusunda tartışma başlattı. Ulusal Tarihi Koruma Vakfı’nın müdürü Anthony Veerkamp, hasarların bir kısmının korunması gerektiğini belirterek “Anıtlarımızın, kurumlarımızın ve değerlerimizin savunmasız olduğu hatırlatılmalı” dedi.