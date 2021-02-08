Köprüde Buluşmalar için 15 proje seçildi

TRT’nin katkılarıyla bu yıl 16’ncısı gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 84 başvuru yapıldı. Locarno Film Festivali’nde ilk filmi “Nebula”nın açılışını yapan Tarık Aktaş, bu yıl projesi “Geceden Fecre Kadar”, “Aether” belgeseli ile prömiyerini Vision du Reel’de yapan Ruken Tekeş’in ilk uzun metraj kurmaca filmi “Philax”, ilk uzun metraj filmi “Nefesim Kesilene Kadar” ile prömiyerini 2015 yılında Berlinale Forum’da yapan Emine Emel Balcı’nın uzun metraj projesi “Buradayım, İyiyim” ile Film Geliştirme Atölyesi’ne katılan filmler arasında bulunuyor. Bu yıl Film Geliştirme Atölyesi’ne seçilen belgesel projeleri ise “İstanbul’un Sesli Rüyaları” (Anıl Eraslan), “Road to Tokyo” (Efe Öztezdoğan) ve “Altın Humması” (Yavuz Gözeller).