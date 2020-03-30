Korku edebiyatı gerçek mi oldu?

Dünya, ilk olarak aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve ilerleyen günlerde de büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan bir salgınla mücadele içinde. İnsanlar evlerinde kendilerini izole ediyor, bir zamanlar şehirlerin kalabalıktan geçilmeyen meydan ve sokakları ise bomboş… Bu yaşananlar sebebiyle çoğu insan kendini bir zamanlar okudukları korku ve bilim kurgu kitaplarının sayfalarındaymış gibi hissetmeye başladı bile. Korku edebiyatı, korku sineması ve korku kültürü temalı podcast serisi “Gerisi Hikâye”nin ekibi ve “Anadolu Korku Öyküleri”nin yazarları Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Galip Dursun ile salgın hastalıkla korku edebiyatı arasındaki ilişkiyi konuştuk.

Şu sıralar en çok konuştuğumuz konu koronavirüs. Siz bu salgın için ne düşünüyorsunuz? Deneyimleriniz neler?

Demokan Atasoy: Bilim kurgu ve korkunun konusu olduğu düşünülen, tüm dünyayı evlerine kapatan bir pandemi, gerçek olduğunda mantıklı düşünmek herkes için zorlu bir eyleme dönüştü. Biz ekipçe hayatımızı bu konularda yazılmış kitapları okuyup, çekilmiş filmleri izleyerek geçirdiğimiz, kendimizde benzer konularda kalem oynattığımız için potansiyel tehlikenin hızla farkına varıp, geçen haftalarda gerekli bütün önlemleri alıp, evlere kapandık.

Beril Tetik: Virüs salgınıyla ilgili ilk haberi duyduğumuzda, ki henüz o zaman herkes bunun sadece Çin’i ve civar bölgeleri ilgilendiren bir mesele olduğunu düşünüyordu, üstünde sıkılıkla çalıştığımız, okuduğumuz, seyrettiğimiz ve yazıp konuştuğumuz bir konu olduğu için “Acaba global bir etkisi olur mu?” sorusunu sormaktan kendimizi alamamıştık. Kısa sürede tüm dünyayı ilgilendiren bir tehdit haline geldiğindeyse, pek çoklarının bize bir şey olmaz refleksinin tersine derhal ciddiye almamız da bundan olsa gerek.

Galip Dursun: Bu salgınla ilgili, ilk anlarda tüm dünyada hissedilen en yüksek duygunun hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Kibirli sayılabilecek, hemen her şeye çare bulmuş bir medeniyetten evlere kapalı bir gezegen dolusu endişeli insana dönüştük. Çok güvendiğimiz teknolojimizin, bilimdeki ilerleyişimizin, ulu maneviyatımızın kağıttan kaplanlar olduğu ortaya çıktı. Her şeye bir cevap bulan medeniyetimiz koronavirüs karşısında muazzam bir bocalama yaşadı. İlerleyen zamanda kurtuluşumuz yine bu teknoloji ve bilimin eliyle olacak, ona inancım tam.

Tarih boyunca yaşanan salgın hastalıkların korku edebiyatına yansımaları nasıl oldu?

Beril T.: Çağlar boyu insanı en çok korkutan konulardan biridir salgınlar. Söylencelere, inanç sistemlerine, kültürlere ve elbette ki edebiyata konu olmuş, şekil vermiştir. Doğaüstü anlamlar yüklenmiş, kötü ruhların, canavarların ve yaratıkların hatta tanrıların suretinde kimlik bulmuşlardır. En erken anlatıdan itibaren izini takip etmek mümkündür. Bugün geldiğimiz noktada sadece bilim kurgu ve korku değil, fantastik ve alternatif tarih kurgularında da izlerini görürüz. Korku türünün konusu olan vampir, zombi, kurtadam gibi yaratıklar salgın korkusunun ilham verdiği canavarlar olmakla birlikte, bilim kurguda konakçı bir mantar ya da solucan olarak salgının yansımasını bulabiliriz. Özellikle apokaliptik kurguların çoğu, ilhamını salgınlardan alır. Suret değiştirir ama kesinlikle oradadır.

‘Geçmiş ve şimdi’nin eleştirisi

Önceki hafta yayınlanan “Salgın” başlıklı podcast’inizde bilim-kurgu ve korku edebiyatının çok ciddiye alınmadığından bahsettiniz. Ancak salgın haberleri geldiğinden beri aklımıza ilk gelenler bu kitaplar oldu.

Beril T.: Diğer tüm kurgu türleri gibi korku ve bilim kurgunun da asıl konusu insandır. Korku; insanın hayattan en temel duygusudur. Bilim kurgu da insanın geleceği düşlemesi; gelişme, ilerleme isteğidir. Bu iki temel konunun içerikleri ilk bakışta her ne kadar imkansız gibi görünse de aslında insanın tecrübe ettiği ve edeceği durumların birer uyarısıdır. Geçmişten ilham alır, bugüne farklı açılardan bakarak yeniden şekillendirir, buna göre gelecekteki ihtimalleri kurgularlar. İçinde bulunduğumuz durumda korku ve bilimkurgu türündeki kurguların dikkatimiz çekmesi de bu yüzdendir.

Galip D.: Edebiyatın yaşamlardan etkilenip bazı öngörülerde bulunması aslında bir kehanet gibi algılanmamalı. Sanatın böyle bir gücü yoktur. Üstelik anlatılan hikayelerin neredeyse tamamı geçmiş ve günümüzdeki bir olaydan yola çıkar, onları inceler, üzerine düşünür. Gelecekte olacaklara dair söylenilenler ise bu ‘geçmiş ve şimdi’nin eleştirilmesi, mercek altına alınması ya da yeniden yorumlanması gibi düşünülebilir.

‘Kitapları da değiştirecek’

Sizce koranavirüs salgını edebiyatı nasıl etkileyecek?

Demokan A.: Ben koranavirüs salgınının bilim kurgu ve korku anlatısından çok Türkiye’de gerçekçi anlatının savunucularını etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu virüsün yıkıcılığının ardından anlattığımız pek çok hikaye korku raflarından gerçekçi raflarına alınacak ister istemez.

Galip D.: Çoğu insanın bir sabah kalkıp da kendini filmlerde gördüğü, kitaplarda okuduğu gibi bir dünyada bulması elbette bir şeyleri tetikleyecek. Hikayelerde, anlatılarda, anılarda bizlerin ezelden beri kalem oynattığı türler iyice belirginleşecektir. Türkiye’de ise felaket, kıyamet anlatılarının müthiş bir artış göstereceğini düşünüyorum. Herkesin anlatmak isteyeceği bir hikayesi, kağıda dökmek istediği bir hissi olacaktır.